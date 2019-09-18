Gündem Sokakta rastgele ateş dehşet
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Sokakta rastgele ateş dehşet

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sokaklarda silahla rastgele ateş açarak ilerleyen motosikletli 2 saldırgan, 2’si çocuk 7 kişiyi yaraladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Olay sonrası 7 kşi yaralandı.
Olay sonrası 7 kşi yaralandı.

Plakasız motosikletteki Osman C. (22) ve Murat A. (24) polis takibiyle yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Osman C’nin, “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “mala zarar verme”, “uyuşturucu kullanma” ve “bisiklet-motosiklet hırsızlığı” suçlarından 11 kaydı, şüpheli Murat A’nın da 4 suçtan araması, “yaralama” ve “sahte kimlik kullanma” suçlarından 5 kaydı bulunduğu belirtildi.

BİRİ SÜRDÜ DİĞERİ TARADI

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, saldırıda yaralanan 7 kişiyi hastanede ziyaret etti. İlçedeki özel bir hastaneye gelerek yaralıları ziyaret eden Hatipoğlu, saldırganlardan birinin motosikleti kullandığını, diğerinin de çevreye ateş açtığını söyledi. Hatipoğlu, saldırganların olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığını bildirdi.

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