Sokakta rastgele ateş dehşet

Plakasız motosikletteki Osman C. (22) ve Murat A. (24) polis takibiyle yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Osman C’nin, “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “mala zarar verme”, “uyuşturucu kullanma” ve “bisiklet-motosiklet hırsızlığı” suçlarından 11 kaydı, şüpheli Murat A’nın da 4 suçtan araması, “yaralama” ve “sahte kimlik kullanma” suçlarından 5 kaydı bulunduğu belirtildi.

BİRİ SÜRDÜ DİĞERİ TARADI

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, saldırıda yaralanan 7 kişiyi hastanede ziyaret etti. İlçedeki özel bir hastaneye gelerek yaralıları ziyaret eden Hatipoğlu, saldırganlardan birinin motosikleti kullandığını, diğerinin de çevreye ateş açtığını söyledi. Hatipoğlu, saldırganların olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığını bildirdi.