Söke’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Aydın’ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Sazlıköy Mahallesi’ndeki sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney (sağda) yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
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2 saat önce