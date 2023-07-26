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Söke’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

09:34 . 26/07/2023 Çarşamba
IHA
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aydın’ın Söke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Sazlıköy Mahallesi’ndeki sarp ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Kontrol altına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney (sağda) yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

#orman yangını
#aydın
#söke
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