Gündem Somada altı kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı
MANİSA

Soma'da altı kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı

Manisa, Soma'da 6 Ağustos tarihinde meydana gelen altı kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otobüsünün park halindeki kamyona çarptığı kazanın yürütülen soruşturması kapsamında kamyonun sürücüsü tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Somada altı kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı
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Manisa’nın Soma ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu’nda emniyet şeridinde park etmiş haldeki kamyona yolcu otobüsünün çarpması sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan 16 JNC 40 plakalı kamyon sürücüsü Hasan K. jandarmadaki işlemlerinin ardından, ‘gerekli tedbirleri almamak ve aracını otoyolda uygunsuz park etmek’ iddiasıyla ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var
GÜNDEM
Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var


İstanbul’dan Didim’e seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsünün şoförü olan ve kazada ağır yaralanan Fikret H.’nin ise tedavisine Manisa Şehir Hastanesi’nde devam edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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