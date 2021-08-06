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MANİSA

Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var

Manisa'nın Soma ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazaya ilişkin Manisa Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğu, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası ilk gelen bilgilerde ölü sayısının dokuz yaralı sayısının ise otuz olduğu ifade edilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Manisada feci kaza: Somada yolcu otobüsü tırla çarpıştı altı kişi öldü 37 kişi yaralandı
Manisa Soma’da tır ile otobüs çarpıştı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu altı kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

DHA

Feci kazada 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 37 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da katliam gibi kaza: Altı kişi öldü otuz yedi kişi yaralandı
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Kaza, saat 04.45 sıralarında İstanbul- İzmir kara yolu Soma ilçesi yakınlarında meydana geldi.
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İddiaya göre, İzmir'den İstanbul'a seyir halinde olan İstanbul Kalesi firmasına ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ tarafta bekleyen 16 JNC 40 plakalı TIR'a çarptı.
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Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Manisa'da katliam gibi kaza: Altı kişi öldü otuz yedi kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu altı kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Katliam gibi kazaya ilişkin ilk görüntüler de geldi.

DHA

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, Soma’da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazayla ilgili bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, "Bugün Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6’ sı Balıkesir’de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa’da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir" denildi.

İHA

Erzincan'da kahreden kaza: 10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı
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Kaza dün saat 23.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum istikametine giden Muhammet Sefa Aksakal yönetimindeki 34 FMY 39 plakalı otomobil ile Recai Tok yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
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Yabancı plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada çarpışmanın etkisiyle Aksakal’ın kullandığı otomobil yol kenarındaki bahçeye uçarak ağaca çarparak durdu.
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Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
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Her iki araçta yaralanan Muhammet Sefa Aksakal, Makbule Özge Aksakal ve 10 aylık Beril Aksakal ile Recai Tok, Bekir Asaf Arasoğlu, Asel Arasoğlu, Sümeyra Arasoğlu ve Hanım Balaban ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beril Aksakal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Erzincan'da kahreden kaza: 10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı
Erzincan Erzurum karayolunun 13'üncü kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 aylık bebek hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.


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