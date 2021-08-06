Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var
Manisa'nın Soma ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazaya ilişkin Manisa Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğu, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası ilk gelen bilgilerde ölü sayısının dokuz yaralı sayısının ise otuz olduğu ifade edilmişti.
Manisa Valiliği, Soma’da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazayla ilgili bilgilendirme yaptı.
Açıklamada, "Bugün Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6’ sı Balıkesir’de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa’da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir" denildi.