Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var Manisa'nın Soma ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazaya ilişkin Manisa Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğu, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kaza sonrası ilk gelen bilgilerde ölü sayısının dokuz yaralı sayısının ise otuz olduğu ifade edilmişti.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2021, 07:19 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2021, 09:16 Yeni Şafak