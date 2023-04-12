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Soma’da zehirlenen madenci öldü

Manisa Soma’da bir maden ocağında patlama sonrası oluşan karbonmonoksit gazından etkilenen işçi öldü.

04:00 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tevfik Pazarcık.

Tevfik Pazarcık.

Maden ocağında karbonmonoksit faciası. Manisa Soma’da bir maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen 1 işçi öldü, 5 işçi hastaneye kaldırıldı. İlçede özel bir şirketin işlettiği maden ocağında çalışma alanı açmak için dün sabah saat 05.00’da kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama sonrası oluşan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk babası Tevfik Pazarcık (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Gazdan etkilenip hastaneye kaldırılan Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

#Soma
#Facia
#Madenci
#Tevfik Pazarcık
38 dakika önce
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