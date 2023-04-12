Soma’da zehirlenen madenci öldü

Maden ocağında karbonmonoksit faciası. Manisa Soma’da bir maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen 1 işçi öldü, 5 işçi hastaneye kaldırıldı. İlçede özel bir şirketin işlettiği maden ocağında çalışma alanı açmak için dün sabah saat 05.00’da kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama sonrası oluşan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk babası Tevfik Pazarcık (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Gazdan etkilenip hastaneye kaldırılan Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.