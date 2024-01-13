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Son 24 saatte 57 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 57 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. "Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor" vurgusu yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" dendi. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedefin de hava harekatıyla imha edildiğini duyurdu.

21:10 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:55 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile girilen çatışmada, dokuz askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı dün gece yaptığı duyuruda 15 PKK'lı teröristin de öldürüldüğünü bildirdi.

57 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 57'ye yükseldiği ifade edildi.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak"

Açıklamada,
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman Mehmetçik en zorlu arazide PKK’lı teröristlere hain saldırının bedelini ödetmeye devam ediyor. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor"
ifadelerine yer verildi.

25 hedef hava harekatıyla imha edildi

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedef hava harekatıyla imha edildi" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 21.00'da Hava Harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat/malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen bu harekâtlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."


9 şehidin isimleri ve memleketleri belli oldu : Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
9 şehidin isimleri ve memleketleri belli oldu : Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in fotoğraflarına yer verildi."Kahraman silah arkadaşlarımız 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Terörist
#PKK
9 saat önce
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