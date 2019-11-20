Son 40 yılın en sıcak kasımı: Bu kış yağışsız ve soğuk geçebilir

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de birçok bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi 'soru işaretlerine' neden oldu.

Avrupa'da soğuk ve yağışlı havalar etkili olurken Türkiye'de birçok ile haftalardır tek bir damla yağış düşmedi. Kasım ayında bahardan kalma günler yaşayan Türkiye, son 40 yılın en sıcak ayını da geçirmiş oldu.

Meteoroloji verilerine göre, içerisinde bulunduğumuz kasım ayında İstanbul'daki sıcaklık ortalaması 21.7 dereceyi gördü. Oysa 1981'den beri yapılan ölçümler İstanbul'da kasım ayının sıcaklık ortalamasının 11.7 derece olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, özellikle Marmara Bölgesini daha soğuk bir kışın beklediği konusunda uyarılarda bulunurken, daha az yağış görebileceğimizin altını çiziyor.

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Peki İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini sürdüren sıcak havalar normal mi? Yağışlar neden gelmiyor?

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji uzmanı Doç. Dr. Meral Demirtaş, "Türkiye'de ilkbahar ve sonbahar dönemleri genelde biraz hızlı geçişlerin olduğu dönemler olarak biliniyor ancak arada bu tip farklılıklar yaşanabiliyor. Bunun temel sebebi durağan yüksek basınç sistemidir. Yüksek basınç sistemi olduğu zaman gökyüzü açık kalıyor, bulut olmuyor ve dolayısıyla yağış meydana gelmiyor. Bulut olmadığı ve güneşi daha fazla aldığınız için de hava sıcak oluyor. Batıdan gelen yağışlı sistemler bizim üzerimize geçemiyor zira üzerimizde yüksek basınç sistemi nedeniyle hareket edemiyor. Bu nedenle yağış oluşamıyor" ifadelerini kullandı.

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Yağışların azalmasıyla gözler barajlardaki doluluk oranında.

SICAK HAVALAR NORMAL Mİ?

Türkiye'de zaman zaman mevsimlerde doğal değişiklikler olabildiğinin altını çizen Demirtaş, "Buna doğal iklim değişkenliği diyoruz. Her yaz ve kış aynı olmayabiliyor. Bunların nedenleri, geniş ölçekli alçak basınç sistemlerinin konumlanmalarından kaynaklanıyor. Bu yüksek basınç merkezlerinin bir süre kalması olağan bir şey" dedi.

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Kasım ayı sıcaklıkları mevsim normallleri üzerinde seyrediyor ancak bu kışın daha soğuk geçebileceği vurgulanıyor.

'Mevsimdeki anormal durum kalıcı bir risk oluşur mu?' sorusuna da yanıt veren Demirtaş, "Bu kalıcı riskten bahsetmek için henüz çok erken" vurgusunu yaptı.



