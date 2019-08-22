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İSTANBUL

Son anda çıktılar

İstanbul’da sağanak yağış bu kez Anadolu yakasında etkili oldu. Fikirtepe’de sanayi sitesindeki bazı iş yerleri ile metrobüs durağını su bastı. Ataşehir’de bir apartmanın zemin katı suyla doldu. Evde bulunanlar son anda dışarı çıkarak boğulmaktan kurtuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sel nedeniyle vatandaşlar canlarını zor kurtardı.
Sel nedeniyle vatandaşlar canlarını zor kurtardı.

Anadolu Yakası’nda, dün etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde ve evlerde su taşkınları yaşandı. Kadıköy Şair Arşi Caddesi’nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle Fikirtepe’deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı. Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü. Kadıköy’deki Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidinde su baskını nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ataşehir’de de şiddetli yağmurun ardından zemin kattaki bir evi su bastı. Evdekiler kendilerini dışarı atarak son anda canlarını kurtardı.

Anadolu Yakası’nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde zemin kattaki bir evi su bastı. Evde sular insan boyunca yükseldi. Vatandaşlar son anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

BAŞKENTLİLERİ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Ankara’da öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Başkentte dün öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanak, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı. Öğleden sonra başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı. Sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çekmesi nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

KIRIKKALE VE SAKARYA’DA SAĞANAK

Kırıkkale’de etkili olan sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak sonrası özellikle Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer ve Bankalar Caddesi’nde biriken suların tahliye edilmesi için belediye ekipleri tarafından çalışması başlatıldı. Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sağanak yağış sonrası ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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METREKAREYE 40 KİLOGRAM YAĞIŞ

AKOM’un verilerine göre, dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kg arasında yağış gerçekleşti. En fazla yağışın 35- 40 kg Şile ve Kadıköy ilçelerinde yaşandı.

  • KOCAELİ’DE YOL ÇÖKTÜ
  • Kocaeli'de çöken yol
  • Kocaeli’de etkili olan sağanak Gebze ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından İnönü Mahalllesi Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi’nde yağmur suyu ve şebeke suyu hatlarının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi. Cadde üzerindeki bazı evlerde ise su baskını yaşandı. Olay yerine sevk edilen belediye ekiplerinin çalışması sürüyor. Kocaeli’de aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Ataşehir'de su baskınında canlarını zor kurtardılar
OYNAT 01:43
Ataşehir'de su baskınında canlarını zor kurtardılar
İstanbul Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak canlarını son anda kurtardı.
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