Son anlarını kayda almış

İzmir Çeşme'de önceki gün çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında yaşamını yitirenlerden Mine Elmas'ın (35), çevresindekilerle alevlerden kaçtığı anları kaydettiği ortaya çıktı. Elmas’ın kaydettiği görüntülerde, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuluyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanda önceki gün saat 11.30'da yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahaleyle saat 14.30'da kontrol altına alınan yangında alevlerin arasında kalan yörede yaşayan sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz (68), oğlu grafik tasarımcı Hilmi Coşkunöz (40) ve ev kadını Mine Elmas (35) hayatını kaybetti.

SON ANLARINI KAYDETMİŞ

Yangının başladığı saatlerde çektiği videoyu sosyal medya paylaşım sitesine gönderen Mine Elmas'ın, görüntüde, alevlerin evlerin bulunduğu alana yaklaştığını söylemesi yer alıyor. Videoda, bölgede kendisi dışında 3 çocuk ve 4 yetişkin bulunduğunu anlatan Elmas, “Helikopterler var ama evlerin bulunduğu alana, hatta bizim bulunduğumuz tarafa bile gelmiyorlar, yangının ilk başlangıç yerini söndürmeye çalışıyorlar. O kadar kişi aramasına rağmen itfaiye aracı gelmedi ve şu anda bulunduğumuz yerden dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

KURTARMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Akrabaların yaşadığı 4 evde yangın sırasında 8 kişinin bulunduğu, alev ve dumanların evleri tehdit etmesi üzerine Mine Elmas'ın, iki çocuğu ve eşi ile Simay Coşkunöz ve çocuğunun güvenli bölgeye çıkmasına yardımcı olduğu öğrenildi. Kendisi de kalp hastası olan Elmas'ın, yangından kurtulmaya çalışan kanser hastası Mesut Coşkunöz ile bir süre önce enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen oğlu Hilmi Coşkunöz'ün yanına gittiği, üç kişinin burada yaşamlarını yitirdiği kaydedildi.

2 şüpheli tutuklandı

Yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Alaçatı Mahallesi'nde çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı. Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Alparslan E. ile Özkan G. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







