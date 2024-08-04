Son bir haftada 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendi

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 25 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 526 bin 729 araç denetlendiği bildirildi.

Hız ihlalinde bulunan 120 bin 218, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı.