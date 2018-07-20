Gündem Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK

Son dakika haber: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 13-19 Temmuz'da Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 13-19 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 13-19 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Operasyonlarda, biri sözde lider kadroda olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi, 39 piyade tüfeği, bir makineli tüfek, 6 tabanca, bir AT-4 (TAS) füze, bir RPG roketatar ve 26,3 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlarda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Yasa dışı geçişle mücadele

Yasa dışı geçişle mücadele kapsamında sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 6 bin 44 kişi yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın en önemli finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yürütülen operasyonlar sonucu 344 kilogram kubar esrar, 138 bin kök kenevir, 450 litre kaçak akaryakıt ve 107 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren TSK, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam etti.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 545 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 240 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 251 mayın ve bin 325 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Haziran'dan bu yana 16 bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Genelkurmaydan yapılan bilgilendirmede, gelecek dönemde Türkiye ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen iş birliği ve ortak çalışmalarla Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

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