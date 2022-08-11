Son çınarlar da tehlikede

Orman Mühendisleri Odası Bilim Kurulu, 112 çınar ağacının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesiyle ilgili bir komisyon kurarak rapor hazırladı. Ağaçların hiçbir bilimsel araştırma yapılmadan kesildiği, yerine dikilen ağaçların da şimdiden kuruduğu ortaya çıktı. Komisyonda, Orman Yüksek Mühendisi Uzmanı Mustafa Kurtulmuşlu, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Küçük, Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Orman Yüksek Mühendisi Nejdet Balcı ve Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Ürünleri Uzmanı Dr. Mehmet Özdemir yer aldı.

KORKUTAN SENARYO

Raporla ilgili açıklama yapan Orman Mühendisleri Odası Hasan Türkyılmaz “Belediye yetkilileri tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında; ağaçların kök ve gövdelerinin yaralandığı, çalışmaları yapan şirket ve işçilerin, ağaçların yara almamaları için gereken özeni göstermedikleri görülmüştür. İlerleyen günlerde bakım çalışması adı altında kuruyan ağaçların kesildiğini de göreceğiz” dedi. İBB’nin ağaçların kesilmesi sırasında Orman İdaresinden izin alınmadığını ve aceleye getirildiğini ifade eden Türkyılmaz, “Çınar ağaçlarının hastalık gerekçesiyle kesilmesinde gösterilen hassasiyetin hastalığın tedavisinde ve yayılmasına karşın gösterilmediği, hastalıklı ağaçların kesilmesi, taşınması, artıkların yok edilmesi konusunda pek çok yanlışlığın yapıldığı ve yapılmakta olduğu görülmüş, kesilen çınar ağaçlarının yerine aynı türdeki çınar ağaçlarının dikilmesi de bunun en açık örneklerinden biri” dedi.

RAPORDAKİ TESPİTLER

Kesim öncesinde ağaçların durumu konusunda yeterli bilimsel inceleme yapılmamış.

Her iki caddede yapılan incelemelerde kesilmiş ve halen yaşayan ağaçların bulundukları yerde gerekli hassasiyet gösterilmemiş. Yıllar evvel dikilen ağaçların kök ve gövdelerinin sağlıklı yaşa ortamı bozulmuş.

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Özellikle belediye yetkilileri tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında ağaçların kök ve gövdeleri yaralanmış. Yeni alt yapı çalışmalarından dolayı Galatasaray Üniversitesi’nin yaşlı çınar ağaçlarının kök ve gövdeleri zarar görmüş. Bazı çınarların dibine beton dökülmüş ve levhalar dikilmiş.

Bölgede bulunan diğer ağaçlarda kurumalar hala devam ediyor.

Kuruyan ağaçların yerine yurt dışından ithal boylu Londra çınarları dikilmiş. Ancak dikilen bu ağaçlarda da hastalıklar var.