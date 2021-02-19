Gündem Usulsüz reçete vurgununa yönelik 11 ilde operasyon 46 kişi için gözaltı kararı
ADANA

Son dakika 11 ilde usulsüz reçete operasyonu

Usulsüz reçete vurgununa yönelik 11 ilde operasyon: 46 kişi için gözaltı kararı

Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete ile 12 milyon 523 bin TL vurgun yapan sağlık şebekesine operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden çoğu gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Reçete çetesine operasyon:46 gözaltı kararı
Reçete çetesine operasyon:46 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ekipler, Adana merkezli 11 ilde, aralarında Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı olmak üzere 46 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Ekiplerce yapılan baskınların ardından gözaltına alınan bazı zanlılar Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

  • Öte yandan şüphelilerin kendi aralarında 12 milyon liralık para transferini gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

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