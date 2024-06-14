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15 Temmuz Köprüsü'nde şüpheli araç: Bipolar hastası zanlı gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 22.10 sularında çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde vatandaşların köprü girişlerinde beklediği, üzerinde 'SMA' yazılı bir aracın köprünün ortasında yan şekilde park ettiği görüldü. Valilik, polis ekiplerinin tedbiren trafiği askıya aldığını, eylemin 'bireysel olduğunun değerlendirildiğini' açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlının bipolar tedavisi gördüğünü ve ikna edilerek teslim alındığını bildirdi. Yaklaşık bir saatin ardından önce Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler daha sonra iki yön de yeniden trafiğe açıldı.

Hüseyin Berk
22:54 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 00:36 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Köprüyü kapatan zanlı ve SMA yazılı araç.
Köprüyü kapatan zanlı ve SMA yazılı araç.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu yakasına geçen güzergahında, bir zanlı aracını yan şekilde park etti.



Tedbiren trafiğe kapatıldı

Üzerinde SMA yazan aracın trafiği tehlikeye atması sonrası Emniyet birimleri, tedbiren köprü trafiğini çift yönlü askıya aldı. Yaklaşık bir saatin ardından önce Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler daha sonra iki yön de yeniden trafiğe açıldı.

Elinde kablo düzeneği vardı

Zanlının elinde, araca kadar uzanan bir kablo düzeneği tuttuğu anlaşıldı ve ikna çalışmalarına başlandı.

Bipolar tedavisi gören zanlı ikna edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlının bipolar tedavisi gördüğünü ve ikna edilerek teslim alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.
Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir.
Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır.
Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."




#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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