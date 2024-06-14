15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu yakasına geçen güzergahında, bir zanlı aracını yan şekilde park etti.
Tedbiren trafiğe kapatıldı
Üzerinde SMA yazan aracın trafiği tehlikeye atması sonrası Emniyet birimleri, tedbiren köprü trafiğini çift yönlü askıya aldı. Yaklaşık bir saatin ardından önce Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler daha sonra iki yön de yeniden trafiğe açıldı.
Elinde kablo düzeneği vardı
Zanlının elinde, araca kadar uzanan bir kablo düzeneği tuttuğu anlaşıldı ve ikna çalışmalarına başlandı.
Bipolar tedavisi gören zanlı ikna edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlının bipolar tedavisi gördüğünü ve ikna edilerek teslim alındığını bildirdi.