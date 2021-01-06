Adana'da FETÖ operasyonu: Aralarında doktorlarında olduğu 11 kişi için gözaltı kararı

Hayat

İki lezzetin karışımı: Pizza börek

Bütün herkesin severek yiyeceği bir tarif. Hem pizza hem de börek. Lezzetiyle damaklarda tat bırakacak olan tarif pizza börek, ekonomik olarak sizi zorlamayacak. Mini atıştırmalık olan tarifimizi her öğün yiyebilirsiniz. Çayla bir harika oluyor bizden söylemesi. Peki pizza börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte sizler için hazırladığımız tarifimiz...