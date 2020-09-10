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Gündem 15 ilde FETÖye şafak operasyonu 22 kişi aranıyor
ADANA

Son dakika Adana haberleri: 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 kişi hakkında yakalama kararı var

15 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu: 22 kişi aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 15 ilde eş zamanlı adresleri önceden tespit edilen evlere şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Haber Merkezi DHA
Foto-arşiv
Foto-arşiv

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında aktif görevde bulunan polis, öğretmen ve bir askerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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Kaymakamlara şok FETÖ operasyonu

ARALARINDA ASKER VE POLİS DE VAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı ve polis okulu öğrencilerinin mahrem imamı olduğu öne sürülen aktif görevde bulunan bir astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru, 6 özel sektör çalışanı ve polislerin bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheliler hakkında yakalama kararının alınmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Karaman, Erzurum, Elazığ, Van, Konya ve İzmir'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

  • Adreslere eş zamanlı giren ekiplerin, haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi

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