Gündem Afrini kana bulayacaklardı İki kadın canlı bomba yakalandı
ANKARA

Afrin'i kana bulayacaklardı: İki kadın canlı bomba yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın teröristin yakalandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
SON DAKİKA: ​Afrini kana bulayacaklardı: İki kadın canlı bomba yakalandı
İki PKK/KCK-PYD/YPG'li kadın terörist böyle yakalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin elde edildiği belirtildi.

Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı kaydedildi.

  • Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;
  • • Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,
  • •Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,
  • • Demir bilyelerle güçlendirilmiş,
  • • 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,
  • • Canlı bomba yeleği ele geçirildi.

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