Afrin'i kana bulayacaklardı: İki kadın canlı bomba yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda; 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Aziz üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin elde edildiği belirtildi.
Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı kaydedildi.
- Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada;
- • Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli,
- •Toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü,
- • Demir bilyelerle güçlendirilmiş,
- • 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan,
- • Canlı bomba yeleği ele geçirildi.