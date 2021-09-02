AK Parti MYK toplandı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığından saat 16.08'de toplandı. Toplantıda ele alınacak konular arasında seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi de var.

Haber Merkezi 02 Eylül 2021, 16:21 Son Güncelleme: 02 Eylül 2021, 16:33 İHA