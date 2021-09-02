Gündem AK Parti MYK toplandı
ANKARA

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığından saat 16.08'de toplandı. Toplantıda ele alınacak konular arasında seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi de var.

Haber Merkezi İHA
Son dakika: AK Parti MYK toplandı
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.08'de başladı.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Toplantının gündeminde seçim barajı ve yeni anayasa var.

MYK'da Afgan sığınmacıların durumu ve Kıbrıs meselesi gibi bölgesel konular değerlendirilecek.

Türkiye'nin güneyindeki yangınlar ile Karadeniz'deki yangınlar nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlere yapılan yardımlar da masadaki yerini alacak.

Koronavirüsle mücadelede son durum da toplantının gündeminde olacak.

Masadaki bir önemli konu ise sosyal medya düzenlemesi.

  • Toplantıda AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları'nın da sunum yapması bekleniliyor.

AK Parti, 14 Ağustos'ta kuruluşunun 20'nci yıl dönümünü kutlayacak. Toplantıda yıldönümü etkinlikleri ile ilgili hazırlıklar değerlendirilecek.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklama yapacak.

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