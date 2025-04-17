Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Bir kaos kampanyasına öncülük ediyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: 'Bir kaos kampanyasına öncülük ediyor'

Tuba Fıçıcı
16:1117/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Tepki: “Asıl Kavga Demokrasiyledir”
Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e Sert Tepki: “Asıl Kavga Demokrasiyledir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor." ifadeleriyle CHP Genel Başkanı Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin üst kademelerine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in kullandığı dili “siyasi muhalefet” olarak değerlendirmenin mümkün olmadığını belirterek, bu üslubun “siyasi ortamı zehirlediğini” ve “toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalıştığını” ifade etti.


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir.

Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür.

Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir."


"BİR KAOS KAMPANYASINA ÖNCÜLÜK EDİYOR"


"CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir."





#ömer çelik
#son dakika
#haberler
#ak parti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! TÜİK tek tek açıkladı il olmaya en yakın ilçe isimleri...