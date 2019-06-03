AK Parti'den YSK'ya itiraz

AK Parti, YSK'nın seçim kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti. Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

AK Parti'nin YSK özel temsilcisi Recep Özel, yyenisafak.com'a yaptığı açıklamada itiraz ettikleri konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

"31 Mart seçimlerinde kanuna aykırı işlem yapan ilçe seçim kurulu başkanı ve seçim müdürleri ile diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiş olup, bu suç duyurusu üzerine de İstanbul İl’ine bağlı tüm ilçe seçim kurullarında görevli ilçe seçim kurulu başkanı olan hakimler ile yine seçmen kütük bürolarında görevli seçim müdürleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarında soruşturma dosyaları hazırlanarak adli tahkikatlar başlatılmıştır" diyen Özel, başvurularının temel gerekçelerini şöyle anlattı:

"Yapılan bu kanuna aykırı işlemler ile usulsüzlüklerin öncelikle ilçe seçim kurulu başkanları ile seçim müdürleri tarafından yapıldığı kanısına varıldığından dolayı, YSK'nın aynı kararıyla, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunularak soruşturma başlatılması istendi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki, ilçe seçim kurulu başkanları ile seçim müdürleri bu konudaki usulsüz işlemlerden birinci derecede sorumlu tutulmuşlardır."

AK Parti'nin başvurusunda 31 Mart'ta yaşanan süreçlerle ilgili detaylara yer verilirken, istem kısmında şu ifadelere yer veriliyor:

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"1) 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimin iptaline esas hususların tekrar yaşanmaması, kamuoyunda şüphe ve kuşkuya tekrar yer verilmemesi bakımından, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sağlıklı, düzenli ve şaibelerden uzak bir ortamda yapılabilmesi ve bu işlemlerin tarafsız kişilerce yürütülebilmesini teminen, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan seçimin kesinleşmesine kadar, haklarında adli soruşturma bulunan ve görevlerini kötüye kullanmak suretiyle kanuna aykırı işlemleri gerçekleştiren İstanbul İl’ine bağlı tüm ilçelerdeki seçim müdürlerinin, yukarıda belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 137. 138. ve 145. maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinin 21/b ve 35/3. maddeleri gereğince, Yüksek Seçim Kurulu Başkanının re’sen yetkisine istinaden mevcut görevlerinden alınarak yerlerine aynı statüde yeni görevlendirmeler yapılması veya söz konusu seçim işlerinin aynı ilçelerde görevli olup tecrübeli personeller vasıtasıyla yürütülmesinin sağlanması,

2) Aynı şekilde, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde görevli olup, halen görevleri başında bulunan ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerin de geçici olarak görevlerinden alınarak, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak seçim iş ve işlemlerinin aynı yargı çevresi içerisinde görevli başka hakimlerce yürütülmesi için gerekli görevlendirme durumun Hakimler ve Savcılar Kuruluna iletilmesi konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla araz ederiz."