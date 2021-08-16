Alanya’da balıkçı barınağında yangın: Dört tur teknesi kül oldu

Olay, Türkler Mahallesi’nde saat 23:30 sıralarında yaşandı. Balıkçı barınağında demirli halde bulunan Mehmet Erdoğan, Mustafa Ünal, Hasan Çavuşoğlu ve Menderes Akdemir’e ait teknelerden Mustafa Ünal’a ait Mozi 07 isimli teknede henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.

İHA 3 teknenin küle döndüğü yangında alevlerin sıçradığı dördüncü tekne de kurtarılamadı.

Yangının başladığı teknenin diğer teknelere zarar vermemesi için ipi kesilerek liman içine sürüklenmeye çalışıldığı sırada diğer üç tekneye temas etmesi sonucu tekneler alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ile sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Las King Kral, Mozi 07, Rinbov ve Bahar isimli tur tekneleri yanmaktan kurtulamadı.

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İHA 3 teknenin küle döndüğü yangında alevlerin sıçradığı dördüncü tekne de kurtarılamadı.

Bir kişinin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı yangının çıkış sebebi araştırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAF 12 Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı’nda meydana geldi. İ İddialara göre İsmet Özçelik, kontrolündeki 64 NN 056 plakalı hafif ticari araçla hemgeçitten karşı yola geçtiği sırada Hasan Tamer kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni çarptı. Çarpma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, olay yerinde ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uşak'ta feci kaza: 320 metre sürüklenen araçtaki iki kişi hayatını kaybetti Uşak'ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari araç 320 metre sürüklendi. Sürüklenen araçtaki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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