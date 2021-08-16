Alanya’da balıkçı barınağında yangın: Dört tur teknesi kül oldu

Olay, Türkler Mahallesi’nde saat 23:30 sıralarında yaşandı. Balıkçı barınağında demirli halde bulunan Mehmet Erdoğan, Mustafa Ünal, Hasan Çavuşoğlu ve Menderes Akdemir’e ait teknelerden Mustafa Ünal’a ait Mozi 07 isimli teknede henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı.
İHA
3 teknenin küle döndüğü yangında alevlerin sıçradığı dördüncü tekne de kurtarılamadı.
Yangının başladığı teknenin diğer teknelere zarar vermemesi için ipi kesilerek liman içine sürüklenmeye çalışıldığı sırada diğer üç tekneye temas etmesi sonucu tekneler alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ile sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen Las King Kral, Mozi 07, Rinbov ve Bahar isimli tur tekneleri yanmaktan kurtulamadı.
İHA
3 teknenin küle döndüğü yangında alevlerin sıçradığı dördüncü tekne de kurtarılamadı.
Bir kişinin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı yangının çıkış sebebi araştırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kaza, Uşak Havaalanı yakınlarındaki İkisaray Kavşağı’nda meydana geldi. İ
İddialara göre İsmet Özçelik, kontrolündeki 64 NN 056 plakalı hafif ticari araçla hemgeçitten karşı yola geçtiği sırada Hasan Tamer kontrolündeki 34003 sefer sayılı yük treni çarptı.
Çarpma sonrasında zorlukla duran tren, aracı 320 metre sürükledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisindeki sürücü İsmet Özçelik ve Serpil Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Araca sıkışan şahıslar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Hayatını kaybeden şahıslar, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen Özçelik ailesinin çocukları, olay yerinde ağlarken kaç metre sürüklendi demesi yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak'ta feci kaza: 320 metre sürüklenen araçtaki iki kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari araç 320 metre sürüklendi. Sürüklenen araçtaki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
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Onikişubat İlçesi'nde 14 Ağustos'ta yangın söndürme çalışması sırasında düşen uçakta 3 Türk personelle birlikte yaşamını yitiren 5 Rus mürettebatın cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.
Cenazeler, buradan tören için alınıp Adana Şakirpaşa Havalimanına götürüldü.
Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya burada yaptığı konuşmada, uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle kırıma uğradığını belirtti.
Uçaktaki 3'ü Türk 5'i Rus mürettebatın hayatını kaybettiğini anımsatan Özkaya, Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı diliyorum. dedi.
Törenin ardından cenazeler, uçakla Rusya Federasyonu'na gönderildi.
Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, alevlere müdahale için bölgeye yönlendirilen, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.
Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Düşen yangın söndürme uçağında yaşamını yitiren 5 Rus için Adana'da tören düzenlendi
Kahramanmaraş'ta, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 Rus personel için Adana Şakirpaşa Havalimanında tören yapıldı.