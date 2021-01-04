Ankara'da dehşet dolu gece: Camı kırıp eve girdi kurşun yağdırdı

Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 706. Sokakta meydana geldi. Gökhan A., kendisinden 5 ay önce ayrılan Sevgi T. ile telefonda tartıştı.

Daha sonra arkadaşının evinin önüne gelen saldırgan, kapıyı açmalarını istedi. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Gökhan A., evin camını taşla kırarak içeri girdi.

Sevgilisinin evine camı kırarak giren adam, eski sevgilisine tabancayla 3 el ateş ederek yaraladı.

ÇOCUKLARI ODAYA KİTLEDİ

Eve giren saldırgan, arkadaşıyla baş başa görüşmek için Sevgi T.’nin çocuklarını odaya kilitledi. Burada arkadaşıyla tekrar tartışmaya başlayan Gökhan A., öfkelenerek belindeki tabancayla Sevgi T.’ye 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerden dolayı yerde kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın ağır yaralandı. Odada kilitli kalan çocukların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralanan talihsiz kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis, odaya kilitlenen çocukları dışarıya çıkarırken sağlık ekibi de kalbi duran yaralı kadına olay yerinde kalp masajı yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Sevgi T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Gökhan A.,

FOTOĞRAF 10 Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde oturan Gülsüm Doğan, 22 Aralık'ta evinden çıkıp, en son Gökçay Mesire Alanı'nda görüldükten sonra ortadan kayboldu. Yakınlarının bir daha haber alamayınca yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını devam ettiren AFAD ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Doğan'ın cesedine ulaştı. Gülsüm Doğan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Isparta'da 13 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi Burdur'da bulundu Isparta'da 13 gündür kayıp olarak aranan Gülsüm Doğan'ın (31), Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda cansız bedeni bulundu. BiP'te paylaş

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