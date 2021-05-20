Firari baba ve oğlu 10 bin adet uyuşturucu hap ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 günlük takibin ardından Örnek Mahallesi 662’inci sokaktaki adrese baskın düzenledi.

Ekipler evde yaptıkları aramada, saksılar içerisinde 5 kök Hint keneviri ve 16 ayrı poşet içerisinde farklı şekil ve renklerde ağırlığı 3,22 kilogram olan 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda adreste bulunmayan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında firari olarak aranan Mehmet Yılmaz ile oğlu Mertcan Yılmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Altındağ Şehit Köksal Kaşaltı Polis Merkezi Amirliğine getirilen şüphelilerin, cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda benzer suçtan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

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FOTOĞRAF 14 Manisa’nın Kula ilçesinde, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ihbarını değerlendiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği 3 araç için operasyon düzenledi. Saat 19.00 sıralarında şüpheli şahısların İzmir-Ankara D300 karayolunda İzmir’den Uşak istikametine seyrettikleri ve Kavacık mevkiinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, araçları yakalamak için harekete geçti. Emniyet güçlerini fark eden bir araç kaçmaya çalışırken kısa bir kovalamaca sonucu yakalandı. . Diğer iki araç ise emniyet güçlerinin sıkı takibi ile kısa sürede yakalandı. Ekiplerin araçlar üzerinde gözle yaptığı aramada koli içerisinde çok sayıda yeşil reçete ile satılan kimyasal ilaç kutuları görülünce, nöbetçi savcının talimatıyla şahıslar gözaltına alınarak, araçlar üzerinde arama kararı çıkarıldı. Nöbetçi savcının talimatıyla 3 araç üzerinde ’Lito’ isimli narkotik madde arama köpeğinin de desteğiyle yapılan detaylı aramada, toplam 6 bin 298 adet Regapen isimli ilaç, 7,2 gram kristal adı verilen uyuşturucu madde ile uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 adet düzenek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan Ö.C.T., K.Ö., S.Y., S.Y., O.A. ve M.T. isimli şüpheliler için adli işlem başlatıldı. Şahıslar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanacak işlemlerin ardından Kula Adliyesi’ne sevk edilerek hakim karşısına çıkacak. Şüphe üzerine durdurulan üç araçtan çıktı: 6 bin 298 adet yeşil reçeteli kimyasal ilaç Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti veya kullanımından şüphelendiği üç aracı durdurdu. Durdurulan araçlarda 6 bin 298 adet Regapen isimli ilaç, 7,2 gram kristal adı verilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 adet düzenek ele geçirildi. BiP'te paylaş

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