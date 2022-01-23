Gündem Ankara Valisi Vasip Şahin Yeni bir duyuruya kadar İstanbul istikametine yola çıkmayın
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Ankara Valisi Vasip Şahin: Yeni bir duyuruya kadar İstanbul istikametine yola çıkmayın

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından bir duyuruda bulunarak Gerede-Düzce arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapandığını açıkladı. Vali Şahin, "İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika! ​Ankara-İstanbul yolu trafiğe kapandı mı? Ankara Valisi Vasip Şahin uyardı
Düzce'de kar nedeniyle oluşan aksama

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.

"YENİ BİR DUYURUYA KADAR YOLA ÇIKMAYIN"

Ankara Valisi Vasip Şahin de sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu. Vali Şahin "İstanbul istikametine yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerekmekte olup; yola çıkmış araçlar ise görevlilerimizce yönlendirilen yerlerde bekletilecektir." dedi.

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