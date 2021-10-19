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Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde 'mahrem imam' olarak görev yaptığı belirlenen 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında da daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 50 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı var ​​
Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve operasyonel hatlarla bir kısım yargı teşkilatı çalışanıyla irtibat kurmak suretiyle örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 73 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

50 ESKİ ASKERİ ÖĞRENCİYE GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler soruşturmasında da daha önce ilişiği kesilmiş hepsi de askeri öğrenci 50 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'mahrem hizmetler' yapılanmasında iltisakı ve irtibatı olduğu, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. Tamamı daha önce ilişiği kesilmiş 50 şüpheli hakkında Ankara merkezli 18 ilde bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 18 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şüphelilerden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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