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ANKARA

Ankara merkezli beş ilde FETÖ operasyonu: 22 kişi hakkında gözaltı kararı var

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonların son adresi Ankara oldu. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli kamu kurumlarında yuvalanan 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika Ankara merkezli beş ilde FETÖ operasyonu: 22 kişi hakkında gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel kamu yapılanmasına yönelik olarak etkin pişmanlık çerçevesinde savunması alınan diğer şüphelilerin dijital materyallerine ait inceleme raporları ile beyanları ve ardışık arama kayıtlarına göre örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları anlaşılan çeşitli kamu kurumlarında; 6 görevde, 6 ihraç olmak üzere 12, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 1 istifa, 1 ihraç, 5 görevde, 2 ayrılmış 9 astsubay ve uzman çavuş ile 1 mahrem sorumlu olmak üzere 10,
toplamda 22 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

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