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Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 9'u yakalandı.

Haber Merkezi AA
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içerisinde "büyük bölge talebe mesulü" ve "bölge talebe mesulü" gibi çeşitli konumlarda görev aldıkları belirlenen 14 kişi hakkında çalışma başlatıldı.

Başsavcılık, ByLock programını kullandıkları da tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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