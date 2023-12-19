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Ankara'da FETÖ operasyonu: Yakalama kararı çıkarılan 11 FETÖ üyesi gözaltına alındı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonların son adresi Ankara oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler haklarında yakalama emri çıkarılan 16 şüpheliden 11'ini yakalayarak gözaltına aldı.

09:22 - 19/12/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli/sanık/hükümlünün, kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sonucu Ankara'da bulundukları adresleri tespit edildi.


Yapılan tespitler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanmalarına yönelik alınan arama kararlarına istinaden yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 11 firari şüpheli/sanık/hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

İlgili yargı birimleri nezdindeki işlemlerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam edildiği bildirildi.




#Ankara
#Fetö
#Operasyon
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