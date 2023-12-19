Terör ve suç örgütlerine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarına her gün bir yenisi daha eklendi. Söz konusu operasyonların son adresi İstanbul ve Alanya oldu. Kafes-21 operasyonlarında ikisi Kırmızı Bülten, biri Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan üç organize suç örgütü elebaşı yakalandı.