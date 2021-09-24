Ankara'da kaçak göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda göçmenler getirileceği bilgisi aldı. Soruşturma başlatan ekipler, göçmenlerin önce Diyarbakır, ardından da Ankara'ya getirileceğini öğrendi.
Operasyon başlatan ekipler, Ankara-Niğde Otoyulu'nda bir minibüs ile peşindeki otomobili durdurdu.
Minibüste 25 göçmen bulunurken, yurda girişlerini organize ettiği öne sürülen Y.K., A.Y., T.R.E., M.A.K. ve N.G.Ç. gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişilerden Y.K.'nin ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.
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Yangın, saat 02.30 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde meydana geldi.
Ünlü oyuncu Emre Kınay'a ait Oyunculuk Akademisi'nin de bulunduğu 6 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul Sanayi Odası'nın bitişiğinde bulunan binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin camlarını kırarak yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının meydana geldiği ofis olarak kullanılan dairenin boş olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Beyoğlu'nda Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu binada kokutan yangın
Beyoğlu'nda Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu binada kokutan yangın
Ünlü oyuncuya ait oyunculuk akademisinin bulunduğu binada korkutan yangın
İstanbul Beyoğlu'nda ünlü oyuncu Emre Kınay'a ait Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Kaza, Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce gittikleri Balıkesir’den Şanlıurfa’ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki 71 DL 099 plakalı Ford marka minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ankara’dan Osmaniye’ye giden Ali D. (45) yönetimindeki 80 HJ 005 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı.
Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı.
Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartırken, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı 2’si bebek 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: İkisi bebek 17 yaralı var
Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 17 kişi yaralandı.