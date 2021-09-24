Ankara'da kaçak göçmen operasyonu: 25 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda yasa dışı yollarda göçmenler getirileceği bilgisi aldı. Soruşturma başlatan ekipler, göçmenlerin önce Diyarbakır, ardından da Ankara'ya getirileceğini öğrendi.

Operasyon başlatan ekipler, Ankara-Niğde Otoyulu'nda bir minibüs ile peşindeki otomobili durdurdu. Minibüste 25 göçmen bulunurken, yurda girişlerini organize ettiği öne sürülen Y.K., A.Y., T.R.E., M.A.K. ve N.G.Ç. gözaltına alındı. Göçmenler, sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişilerden Y.K.'nin ambulans şoförü olduğu ve işinden arta kalan zamanlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlendi.

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FOTOĞRAF 13 Yangın, saat 02.30 sıralarında Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde meydana geldi. Ünlü oyuncu Emre Kınay'a ait Oyunculuk Akademisi'nin de bulunduğu 6 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İstanbul Sanayi Odası'nın bitişiğinde bulunan binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin camlarını kırarak yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının meydana geldiği ofis olarak kullanılan dairenin boş olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Beyoğlu'nda Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu binada kokutan yangın Beyoğlu'nda Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu binada kokutan yangın Ünlü oyuncuya ait oyunculuk akademisinin bulunduğu binada korkutan yangın İstanbul Beyoğlu'nda ünlü oyuncu Emre Kınay'a ait Emre Kınay Oyunculuk Akademisi'nin bulunduğu 6 katlı binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.





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