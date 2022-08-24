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Antalya'da korkutan deprem: Kaş ilçesi açıklarında meydana geldi

AFAD'ın açıklamasına göre, saat 08.30'da Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Foot/arşiv

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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