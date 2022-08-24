Antalya'da korkutan deprem: Kaş ilçesi açıklarında meydana geldi

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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