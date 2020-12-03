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AYDİN

Son dakika Aydın haberleri: Hem maske takmadı, hem ambulansa binmek istemedi

Maske takmamak için polise direndi

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis yerde hareketsiz şekilde bir kadının yattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sarhoş olan ve kafası kanayan kadın maske takmamakta ısrar ederken, uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirilebildi.

Haber Merkezi İHA
Hem maske takmadı, hem ambulansa binmek istemedi.
Hem maske takmadı, hem ambulansa binmek istemedi.

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Çine Bulvarı üzerinde saat 20.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tren garının girişinde bir kadının yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerini gören kadın yerden bir anda kalkarken, kadının sarhoş olduğu ve kafasının kanadığının fark edilmesi üzerine polis ekipleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Hem maske takmadı, hem ambulansa binmek istemedi.

Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından bilinci yerinde olmadığı görülen kimliği belirsiz kadının hastaneye götürülme çabaları başladı.

Hem maske takmadı, hem ambulansa binmek istemedi.

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan ve maske takmamakta ısrar eden kadın, uzun uğraşlar sonucu ambulansa bindirildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre hayati tehlikesi bulunmayan kadın hastaneye kaldırıldı.

'Haberimiz yoktu' dediler ceza yemekten kurtulamadılar
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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05:00 itibariyle sona erdi. 8 saatlik kısıtlamada çok sayıda kişi çeşitli nedenlerden ötürü sokağa çıkınca ceza yemekten de kurtulamadı.


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