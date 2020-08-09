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Gündem Aydos Ormanında yangın paniği
İSTANBUL

Son dakika: Aydos Ormanı'nda yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda yangın paniği

İstanbul'un Kartal ilçesindeki Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Son günlerde peş peşe çıkan yangınlarla dikkat çeken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek veriliyor.

Haber Merkezi İHA
Yangına havadan da müdahale edildi.
Yangına havadan da müdahale edildi.

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gelibolu’da yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
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Gelibolu’da yangın: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek veriliyor.

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İzmir’de aynı anda 2 yangın

Kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi

Pendik Aydos ormanlarında yangın çıktı
OYNAT 00:24
Pendik Aydos ormanlarında yangın çıktı
Pendik'teki bulunan Aydos ormanlarında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenilirken soğutma çalışmaları devam ediyor.


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