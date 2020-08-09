Aydos Ormanı'nda yangın paniği

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi