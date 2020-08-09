Aydos Ormanı'nda yangın paniği

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Pendik, Kartal ve Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin karadan başlattığı söndürme çalışmalarına, helikopter ile havadan destek veriliyor.

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Kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Aydos yangını kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ormanlarımız geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi

OYNAT 00:24 Pendik Aydos ormanlarında yangın çıktı Pendik'teki bulunan Aydos ormanlarında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenilirken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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