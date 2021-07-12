Sünnet düğününde dehşet saçtı: İki ölü sekiz yaralı var

Yaralı kız kardeşlerle sürekli konuşarak teselli veren sağlık görevlisi, “El ele tutuşun, el ele tutuşun. Birbirinizden güç alın. Bak bir şey yok. Beni duyuyor musun? Bak korkma, senin ayakkabılarını da bulur getiririz, daha iyisini alırız. Bak kardeşin yanında gayet iyisin. Şu an sizin sağlığınızdan daha değerli bir şey yok” diyerek kız kardeşleri sakinleştirdi. İlk müdahalelerinin ardında Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kardeşlerin ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.