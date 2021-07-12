Sünnet düğününde dehşet saçtı: İki ölü sekiz yaralı var

İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G. hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 kişide yaralandı.
Şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu iki kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edilirken, A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D. isimli yaralılar Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu iki kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Çevik Kuvvet ekipleri her iki hastanede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.’nın ise kullandığı silahla birlikte yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülen S.A’nın ifadesi alınıyor.
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Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Nevşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Mahallesi istikametinden gelerek tali yoldan karayoluna çıkan Savaş Ç. (40) idaresindeki 68 AG 530 plakalı BMW marka otomobil, karayolunda Nevşehir istikametine seyreden Hasan K. (38) idaresindeki 68 AAR 319 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç müstakil bir evin bahçesine düşerken, bahçedeki masada oturan aileye çarpmaya ramak kala durdu.
Hurdaya dönen araçta sürücü ile araçta yolcu olarak bulanan sürücünün kızları Nisanur K. (15) ve Beyzanur K. (13) yaralanırken, otomobilde ise yolcu olarak bulunan Nihal Ç. (39) yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Kazada yaralanan ve kazanın etkisiyle şoka giren Beyzanur K. (13) ve ablası Nisanur K.’ya (15) sağlık ekiplerince aynı ambulansa alındı.
Gözü yaşlı kardeşlerin şoka girdiğini gören sağlık görevlisi 2 kız kardeşi el ele tutuşturarak sakinleştirdi.
Yaralı kız kardeşlerle sürekli konuşarak teselli veren sağlık görevlisi, “El ele tutuşun, el ele tutuşun. Birbirinizden güç alın. Bak bir şey yok. Beni duyuyor musun? Bak korkma, senin ayakkabılarını da bulur getiririz, daha iyisini alırız. Bak kardeşin yanında gayet iyisin. Şu an sizin sağlığınızdan daha değerli bir şey yok” diyerek kız kardeşleri sakinleştirdi. İlk müdahalelerinin ardında Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kardeşlerin ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan kazayı anlatan müstakil evin sahibi Abdulkadir Bat (50), “Boyacı arkadaşlar vardı içeride. Evi Boyattırıyordum. Arkadaşın biri fırçayı yıkadı içeri girerken bir gümbürtü patladı yani, gümledi. Burada oturuyorduk. İçeride arkadaşlar boya yapıyordu” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza sonrası evin bahçesine düşen araçtaki iki kardeş şoka girdi
Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada müstakil evin bahçesine düşen otomobil bahçedeki masada oturan aileye çarpmaya ramak kala dururken, kazada yaralanan ve şoka giren 2 kız kardeşi ambulans içerisinde sağlık görevlisi el ele tutuşturarak sakinleştirdi.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, büfekontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıca şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
FETÖ'ye 47 ilde dev operasyon
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli 47 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 229 şüpheli için gözaltı kararı verildi.