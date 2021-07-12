Gündem Sünnet düğününde dehşet saçtı İki ölü sekiz yaralı var
BALİKESİR

Sünnet düğününde dehşet saçtı: İki ölü sekiz yaralı var

Balıkesir’de Gümüşçeşme mahallesi, Ganibey Caddesi’nde düzenlenen bir sünnet düğünde dehşet yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin rastgele ateş açması sonucu 3 yaşında bir kız çocuğu ile 31 yaşında bir kadın hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı

Haber Merkezi İHA
Son dakika Balıkesir haberleri: Aşırı alkollü şahıs sünnet düğününde dehşet saçtı
Yaralılar Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

İddiaya göre aşırı alkollü olduğu öğrenilen şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu 3 yaşındaki K.D. ve 31 yaşındaki E.G. hayatını kaybederken, 1’i ağır 8 kişide yaralandı.

Şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu iki kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu iki kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekini sevk edilirken, A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G.,D.D. ve N.D. isimli yaralılar Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu iki kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Şüpheli S.A’nın rastgele ateş etmesi sonucu iki kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Çevik Kuvvet ekipleri her iki hastanede de geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.’nın ise kullandığı silahla birlikte yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülen S.A’nın ifadesi alınıyor.

Kaza sonrası evin bahçesine düşen araçtaki iki kardeş şoka girdi
FOTOĞRAF 10
Title
Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolu Nevşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasas Mahallesi istikametinden gelerek tali yoldan karayoluna çıkan Savaş Ç. (40) idaresindeki 68 AG 530 plakalı BMW marka otomobil, karayolunda Nevşehir istikametine seyreden Hasan K. (38) idaresindeki 68 AAR 319 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile çarpıştı.
Title
Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç müstakil bir evin bahçesine düşerken, bahçedeki masada oturan aileye çarpmaya ramak kala durdu.
Title
Hurdaya dönen araçta sürücü ile araçta yolcu olarak bulanan sürücünün kızları Nisanur K. (15) ve Beyzanur K. (13) yaralanırken, otomobilde ise yolcu olarak bulunan Nihal Ç. (39) yaralandı.
Title
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Title
Kazada yaralanan ve kazanın etkisiyle şoka giren Beyzanur K. (13) ve ablası Nisanur K.’ya (15) sağlık ekiplerince aynı ambulansa alındı.
Title
Gözü yaşlı kardeşlerin şoka girdiğini gören sağlık görevlisi 2 kız kardeşi el ele tutuşturarak sakinleştirdi.
Title
Yaralı kız kardeşlerle sürekli konuşarak teselli veren sağlık görevlisi, “El ele tutuşun, el ele tutuşun. Birbirinizden güç alın. Bak bir şey yok. Beni duyuyor musun? Bak korkma, senin ayakkabılarını da bulur getiririz, daha iyisini alırız. Bak kardeşin yanında gayet iyisin. Şu an sizin sağlığınızdan daha değerli bir şey yok” diyerek kız kardeşleri sakinleştirdi. İlk müdahalelerinin ardında Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kardeşlerin ve diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Title
Yaşanan kazayı anlatan müstakil evin sahibi Abdulkadir Bat (50), “Boyacı arkadaşlar vardı içeride. Evi Boyattırıyordum. Arkadaşın biri fırçayı yıkadı içeri girerken bir gümbürtü patladı yani, gümledi. Burada oturuyorduk. İçeride arkadaşlar boya yapıyordu” dedi.
Title
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza sonrası evin bahçesine düşen araçtaki iki kardeş şoka girdi
Aksaray'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada müstakil evin bahçesine düşen otomobil bahçedeki masada oturan aileye çarpmaya ramak kala dururken, kazada yaralanan ve şoka giren 2 kız kardeşi ambulans içerisinde sağlık görevlisi el ele tutuşturarak sakinleştirdi.

FETÖ'ye 47 ilde dev operasyon
FOTOĞRAF 10
Title
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Title
Bu kapsamda, büfekontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Title
Ayrıca şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
Title
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
FETÖ'ye 47 ilde dev operasyon
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli 47 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 229 şüpheli için gözaltı kararı verildi.


Abone Ol Google News
Sıcak havave yağış uyarısı!

Sıcak hava
ve yağış uyarısı!

Türkiye sıcak havanın etkisi altına giriyor.
Kabine toplanıyor

Kabine toplanıyor

​Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Vatan Koşusu

​251 sporcu 15 Temmuz şehitlerini andı.
Hiç gitmedim<br>yolunu bilmem

Hiç gitmedim
yolunu bilmem

Antalyalı çiftçiye İstanbul'dan 20 farklı trafik cezası geldi.
Sünnet düğününde<br>dehşet saçtı

Sünnet düğününde
dehşet saçtı

​İki kişi hayatını kaybetti sekiz kişi ise yaralandı.
FETÖ'ye<br>dev operasyon

FETÖ'ye
dev operasyon

​47 ilde 229 şüpheli için gözaltı kararı var.

Kanadalı<br>rahip itiraf etti

Kanadalı
rahip itiraf etti

Bu okulların uygulamasında ve yönetiminde hükümetle suç ortağıydık.

Türkiye fobisi

Türkiye fobisi

​Göçmenlere baksın ama adı geçmesin.
Modern soykırım

Modern soykırım

​Sırpların imza attığı soykırıma karşı göz ve kulaklar kapandı.
Dayakçıları CHP'li <br>belediye savunacak

Dayakçıları CHP'li
belediye savunacak

Mehmet ​Er, Yeni Şafak'a konuştu.
Gençler aşıya ikna edilmeli

Gençler aşıya ikna edilmeli

Gençlerin ilgisizliği mücadeleyi zora sokuyor.
Cudi’de 40 yıl sonra festival

Cudi’de 40 yıl sonra festival

Programa yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.
Avrupa soykırımı <br>hâlâ göremiyor

Avrupa soykırımı
hâlâ göremiyor

​Aliya'nın emanetine sahip çıkacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.