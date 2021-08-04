Gündem Beykozda ormanlık alanda yangın Kısa sürede kontrol altına alındı
İSTANBUL

Beykoz’da ormanlık alanda yangın: Kısa sürede kontrol altına alındı

İstanbul Beykoz’da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına aldı.

Haber Merkezi İHA
Son dakika: Beykoz’da ormanlık alanda yangını
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
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Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi’ne sıçrayan yangın, muhtarı ağlattı. "Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" diyerek ağlayan muhtar, çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti.
Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme
Ekonomi

Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar sonrası fırsatçılar, alevlerin söndürülmesinde kullanılan malzemelerin fiyatlarını arttırmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır" diyerek inceleme başlatıldığını açıkladı.
Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü
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Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

Ankara'da özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen ve paniğe neden olan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deyken yakınlarda çıkan yangınla gökyüzü siyaha büründü.

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