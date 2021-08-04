Beykoz’da ormanlık alanda yangın: Kısa sürede kontrol altına alındı

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
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