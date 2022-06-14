Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

Bilecik'te rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınan Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi. Şahin’in kesin ihracına oyçokluğu ile karar verildiğini açıklandı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı olan Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

CHP'Lİ BAŞKAN DA İÇİNDE

Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.

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GEÇİCİ UZAKLAŞTIRMA KARARI

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in CHP'den ihraç edildiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

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Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

ŞAHİN RÜŞVETİ BİLİYORDU

Bilecik Belediyesi’nin CHP’li yönetiminin 5 milyon rüşvet istediği AVM sahibi Veli Çelik Yeni Şafak’a konuşmuştu. Çelik, tutuklanan danışman Selçuk Erdağı’yı 3 kez Belediye Başkanı Semih Şahin’e şikâyet ettiğini ama “Bilgim var, burayı ben yönetiyorum” cevabı aldığını söylemişti. Çelik, “CHP’nin tüm yetkili organlarına durumu anlattım, Milletvekillerine de gittim, ama kimse beni dinlemedi” demişti.

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