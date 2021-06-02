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BİTLİS

Bitlis'te çatışma: Bir korucu şehit oldu beş asker yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı. Bitlis Valiliği, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Son dakika Bitliste çatışma: Bir korucu şehit beş asker yaralı
Foto/arşiv

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırlasında, 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonu kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Konu ile ilgili Bitlis valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanasinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine başsağlığı dileriz.

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