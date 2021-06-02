Bitlis'te çatışma: Bir asker ile bir güvenlik korucusu şehit oldu

Ekonomi

Anadolu kadını patron oluyor

İş fikri olanların kapısını çaldığı KOSGEB’in finansman destekleri Anadolu’daki birçok kadını kendi işinin patronu yaptı. El emeği ürünleriyle ayda 4 bin liraya kadar para kazanan kadınların girişimciliğini desteklemek için KOSGEB, İŞKUR, Tarım İl Müdürlüğü destekleri tüm şehirlerde anlatılacak.