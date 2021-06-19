Düğün evine peş peşe iki saldırı: Halay çekerken vuruldular

Olay, Ulukavak mahallesinde meydana geldi. İlk kavga dün akşam yaşandı. İddialara göre, N.D. gittiği düğün evinden çıktığı sırada daha önceden arasında husumet olduğu B.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu ayaklarından yaralanan N. D. olay çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa süreli paniğin yaşandığı yerde polis geniş güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da bir düğün evine birer gün arayla iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi.

HALAY ÇEKERKEN VURULDULAR

Dün akşam yaşanan silahlı saldırının gece saat 23.00 sıralarında aynı düğün evinin olduğu sokağa gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu halay çektikleri öğrenilen S.T., E.E, M.S ve H.E yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan 1’i kentteki özel bir hastaneye diğer yaralılar ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Çorum'da bir düğün evine birer gün arayla iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi.

POLİS SOKAKLARDA ARAMA YAPTI

Düğün evinde birer gece arayla meydana gelen olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının yaşandığı sokakta ve hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay Yeri İnceleme ve diğer polis ekipleri düğün evi ve çevresindeki sokaklarda tek tek arama yaptı.

Saldırının yaşandığı sokakta ve hastanede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAF 18 Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte makas atarak ilerleyen 35 AGB 534 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim T., kendisini uyaran 20 BJK 49 plakalı cipin sürücüsü Önder K. ile tartıştı. Trafik magandası, trafikte bir süre daha devam eden tartışmanın ardından, sözlü tartışmaya girdiği Önder K’dan aracını durdurmasını istedi. Aracından iner inmez belindeki silahına sarılan maganda, içerisinde iki kişinin bulunduğu araca peş peşe 16 el ateş etti. Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, yanındaki kız arkadaşıyla birlikte aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi, araçta yolcu olarak bulunan Eda G.Ü’ye isabet etti. Daha 2 gün önce evlendiği öğrenilen Eda G.Ü, kanlar içinde kaldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Önder K., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Eda G. Ü’yü yaptığı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Eda G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kayıplara karışan magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın kız arkadaşıyla binip uzaklaştığı 35 AGB 534 plakalı lüks otomobili PTS kayıtlarından takip eden ve İbrahim T’nin gidebileceği adresleri belirleyen polis ekipleri, olaydan 2 saat sonra aracı Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 2617 Sokakta terk edilmiş vaziyette buldu. Karanlık çıkmaz sokaktaki ağaçların altına park edilen lüks araç, çekiciyle bulunduğu yerden alınarak otoparka çekildi. Aracın bulunduğu çıkmaz sokakta saldırgan İbrahim T’nin bir akrabasının yaşadığı, saldırganı yakalamak için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Trafik magandası dehşet saçtı: Kendisi uyaran aracı durdurup 16 el ateş etti Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen maganda kendisini uyaran aracı durdurup silahıyla 16 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan araçta bulunan ve 2 gün önce evlenen genç kadın boynundan yaralandı. BiP'te paylaş

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