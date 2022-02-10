Damla Kuş'un sır ölümünde yeni gelişme

Olay, Ferizli ilçesi, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Damla Kuş, dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Can B. ile cezaevindeki annesini görmek için hafta sonu Konya'dan yola çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine gidecek olan Damla Kuş ve

Mehmet Can B, Ferizli'de yakınlarının yanına uğradı. Dün akşam saatlerinde Damla Kuş ile Mehmet Can B. kaldıkları evde tartıştı, bu sırada Damla Kuş av tüfeğiyle vuruldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Damla Kuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Kuş'un cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

REKLAM

'KENDİNİ VURDU' DEDİ

Polis ekipleri, Mehmet Can B. ve ev sahibi M.C'yi gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıkası olan, yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıkan Mehmet Can B. ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada av tüfeğini aldığını, 'Yapma' demesine rağmen kendisini vurarak intihar ettiğini iddia etti.

Gözaltına alınan M.C'nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Av tüfeğinin M.C'ye ait olduğu belirlendi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İFADESİ ALINACAK

Damla Kuş ve M.C.B'nin olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocukları Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından koruma altına alındı. Küçük çocuğun, pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Mehmet Can B., mahkemece tutuklandı, ev sahibi M.C. ise adli kontrolle serbest kaldı.

REKLAM

BOYNU İLE BAŞI ARASINDAN VURULMUŞ

Öte yandan cansız bedeni otopsi merkezine götürülen Damla Kuş’un, tüfekle boyun ile baş arasındaki bölgesinden vurulduğu belirtildi.