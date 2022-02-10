Gündem İki yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından mahsur kaldı
İSTANBUL

İki yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından mahsur kaldı

Uşak’ta 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yükselen dumanlar, kısa sürede bütün binayı etkisi altına aldı. Dumanların kapladığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek ile annesi, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İki yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından mahsur kaldı
2 yaşındaki bebek ve annesi dumanların arasından mahsur kaldı.

Uşak’ta 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında yükselen dumanlar, kısa sürede bütün binayı etkisi altına aldı. Dumanların kapladığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek ile annesi, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.


Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar sonrasında yangın bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

EVDE MAHSUR KALDILAR
Mahsur kalan bebek ve annesi son anda kurtarıldı
Yangında çıkan dumanlar kısa sürede bütün apartmanı etkisi altına aldı. Apartmanın ikinci katında ikamet eden Yasemin Yüksel ve kızı İ.S. Yüksel, duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar evde mahsur kalan anne ve kızını kurtarmak için apartmanın arka kısmına merdiven kurdu. Kurulan merdivenle anne ve ufak çocuğu mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen ikili, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bindirilerek Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken hastaneye kaldırılan çocuk ve annenin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan bir itfaiye çalışanı da çalışmalarda elinden yaralanırken yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.
Film gibi

Film gibi

​17 yıldır anne olmak istiyordu: Aynı gün iki şey öğrendi.
İmparatorluğun zor yıllarının hükümdarı

İmparatorluğun
zor yıllarının hükümdarı

İkinci Abdülhamid devleti 33 yıl ayakta tutmayı başardı.
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
'Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli'

'Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli'

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri.

Vatandaşın yüzde 60'ı devlet hastanelerinden memnun.

​Karnındaki bebek erkek olsun diye yaptıkları şey pes dedirtti.

Hesaplara yatacak en düşük ve en yüksek rakam.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.