Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

Spor

Robin van Persie yardımcı antrenör oldu

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve daha sonra ülkesinin takımlarından Feyenoord'da aktif futbolculuk hayatını sonlandıran Robin van Persie, yardımcı antrenör oldu. 2018-2019 yılında son kez Feyenoord forması giyen Hollandalı oyuncu, kariyerine yardımcı antrenör olarak devam edecek.