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Son dakika deprem haberleri: Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem oldu

Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem yerin Hizan'da yerin 7 kilometre derinliğinde oldu. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'teki depremde hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bitlis’in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı son dakika deprem verilerine göre saat 22.20’de merkez üssü Hizan’da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinde hissedildi.

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Bakan Soylu açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis'teki depremde hasara yönelik ihbar olmadığını, taramalara devam edildiğini bildirdi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "Bitlis'in Hizan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.


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