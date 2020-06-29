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Gündem İstanbulda deprem ne zaman bekleniyor? Son büyük İstanbul depremleri
İSTANBUL

İstanbul'da deprem ne zaman bekleniyor? Son büyük İstanbul depremleri

İstanbul'da deprem ne zaman bekleniyor? Son büyük İstanbul depremleri

İstanbul'da yaşanan depremler sonrası vatandaşların tedirginlikleri devam ediyor. İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? soruları meydana gelen büyük ve küçük ölçekli depremler sonrası merak konusu oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Depremden görüntüler.
Depremden görüntüler.

İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Büyük İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? sorularının yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaştık.

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle irili ufaklı depremler sık sık kendini hissettiriyor. Hal böyleyken de vatandaşlar konuyla ilgili uzman yorumlarını merak ediyorlar.

Depremden görüntüler.

Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Beklenen depremin çok yakınında olan Silivri depremi hala çözümlenemedi
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Jeofizik uzmanı Gündoğdu: Beklenen depremin çok yakınında olan Silivri depremi hala çözümlenemedi

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ’da katıldığı konferansta Marmara Denizinde bulunan fay hattının kırılması durumunda 7.5’in üzerinde deprem olacağını belirtti. Kadıoğlu, deprem olması durumunda ise İstanbul’da kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans gibi yardıma koşabilecek bir çok kesimin ise afetzede olabileceğini kaydetti.

Marmara için tehlike sinyali: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
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Marmara için tehlike sinyali: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

Deprem eşofmanla mı yakalayacak?

Prof. Dr. Kadıoğlu konferanstaki konuşmasında, “Deprem anında insanlar travma geçirdiği için ne yapacağını bilemiyor. O yüzden insanlar donup kalıyor. İnsanların yarısı da şuursuzca kaçışmaya başlıyor. Şimdi gel burada tatbikat yapalım desem kaç kişi yapar. İşte problem bu tatbikatta. ‘Ay hocam mini etek giyiyorum burada yatamam.’ Öbürü takım elbise ile gelmiş oda yatmıyor. E sizi deprem eşofmanla mı yakalayacak. Tatbikat yapıyorlar. Rahat olun bu bir tatbikat işinize bakın diyorlar. Böyle tatbikat mı olur” dedi.

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"O anda herkes Allah'ı tanıdı"
Bu sözler İstanbul'da öğrenci olan Afrikalı Mustafa Massaley'e ait. Depremi ilk defa İstanbul'da yaşıyan Massaley, o gece yaşadığı korkuyu tebessüm ettiren ifadelerle anlattı.

Depremden görüntüler.


İstanbul'da bulunan fay her an kırılmayı bekliyor

Marmara Denizinin içinde bir fay yattığını da ifade eden İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Yaklaşık 174 kilometre bir uçtan Şarköy’e kadar kırılmamış bir fay var. Böyle burada aslanlar gibi yatıyor. Şu parçası 1776’da kırılmış. Şu parçası 1509’da kırılmış. Bu 1902’de buda 1999’da kırılmış. Bu fay her an kırılmayı bekliyor. Aslında var ya İstanbul’da şanslıyız. İstanbul’da fay denizden geçiyor. Bu bir şans. Arkadaşlar bu fay 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak. Küçük bir parçası mı kırılacak şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak. Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir. En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay birden kırılırsa 7.5’in üzerinde bir deprem olacak. Bunun bir ucu da size dokunuyor. Bu eskiden olduğu zaman Mısır’dan bile duyulmuş 1509 depremi. Yani bu Almanya’dan bile duyulacak diye bekleniyor.”

İstanbul'daki deprem anı böyle görüntülendi
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İstanbul'daki deprem anı böyle görüntülendi
İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem anı bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Market sahibinin depremi hissettiği anda marketi terk ettiği görülüyor.

Depremden görüntüler.

'İstanbul'da deprem olduğu zaman hepsi afetzede olacak'

Kadıoğlu açıklamasının devamında, “Şimdi en büyük yanılgı deprem olduğu zaman ‘Kırmızı tulumlu adamlar gelecek anında bizi kurtaracak’ İstanbul’da bir deprem olduğu zaman, bu kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans hepsi afetzede olacak. Bunların yakınları da afetzede olacak. Yani böyle olmayacak. Bu bir illüzyon. Şimdi arkadaşlar bir gerçek risk var. Birde bizim algıladığımız risk var. Aradaki fark çok önemli bizim o farklı küçültmemiz lazım” diye konuştu.

İmamoğlu canlı yayında kendini yalanladı: 'Ben depremi tetikler' demedim
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İmamoğlu canlı yayında kendini yalanladı: 'Ben depremi tetikler' demedim
Katıldığı televizyon programında Kanal İstanbul ile alakalı konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kanalın olası bir İstanbul depremini tetikleyeceğini söyledi. İlerleyen dakikalarda yayına bağlanan Prof. Dr. Celal Şengör, kanalın İstanbul depremine etkisi olmayacağını ve tetiklemeyeceğini dile getirdi. Programda konuyla alakalı referandum tartışmaları da yapılırken 'Referandumdan İstanbullular, 'evet istiyoruz' derlerse ne olur?' şeklindeki soruya İmamoğlu, 'Referandum işi çözer mi? Çözmez. Büyükşehire ait alanı vermeyeceğiz. Hukuksal mücadelemizi vereceğiz.' diye cevapladı.

Depremden görüntüler.

Son büyük İstanbul depremi

11.01.2020'de İstanbul'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.09.2019'da İstanbul'da yeniden bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İstanbul depremi için ulusal seferberlik şart
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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İstanbul depremi için ulusal seferberlik şart

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