Gündem İzmirde 48 büyüklüğünde deprem oldu
İZMİR

Son Dakika Depremleri: ​İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 23.46'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23.46'da ve 6,36 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı yaşanan panik kameraya böyle yansıdı.

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