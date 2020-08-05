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Son dakika depremleri: ​Malatya yine sallandı

Malatya yine sallandı

Malatya 24 Ocak’taki Elazığ depremi sonrası en şiddetli sarsıntıyı yaşadı. Merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğündeki deprem Sivas, Elazığ, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi çevre şehirlerde de hissedildi. Can kaybının yaşanmadığı depremde daha önce hasar görmüş binaların durumu kötüleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pütürge’ye bağlı Taşmış Mahallesi’nde bir evin çatısında çökme meydana geldi.
Pütürge’ye bağlı Taşmış Mahallesi’nde bir evin çatısında çökme meydana geldi.

Malatya, 24 Ocak’taki Elazığ depremi sonrası en şiddetli sarsıntıyı yaşadı. Merkez üssü Pütürge olan 5.2 büyüklüğündeki deprem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kentlerden de hissedildi. Malatya’da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik kadar herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini açıkladı.

YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Malatya Valisi Aydın Baruş, “Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok” açıklamasını yaptı.

Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem: Turgut Özal Tıp Merkezi'nde panik anları kameraya yansıdı
OYNAT 00:22
Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem: Turgut Özal Tıp Merkezi'nde panik anları kameraya yansıdı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.


HASARLI BİNALAR AĞIRLAŞTI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “İlçede geçmiş dönemdeki depremlerde hasar gören binaların biraz daha ağırlaştığı şeklinde bilgiler aldık” açıklamasında bulundu. Elazığ Valisi Erkaya Yırık da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek özellikle Sivrice ilçesinin Malatya sınırına yakın kırsal bölgelerinde incelemenin sürdüğünü söyledi.

Deprem paniğiyle kendisini dışarıya atan vatandaşlardan Veysel Yetim sarsıntının 15-20 saniye sürdüğünü söyledi.

TARAMALARA DEVAM EDİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 12.37’de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor.”

Malatya depremi Elazığ'da da hissedildi: O anlar kamerada
OYNAT 00:00
Malatya depremi Elazığ'da da hissedildi: O anlar kamerada
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.2 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Depremin en net anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda, bir avize dükkanında avizelerin sallanması ve çay ocağında oturan vatandaşların depremin olmasıyla birlikte koşarak dışarı çıktığı görüldü.


Vatandaşlar dışarı koştu

Depremde büyük panik yaşayan vatandaşlar korkuyla dışarı kaçtı. Deprem anından yaşadıkları korku dolu anları aktaran vatandaşlardan Mehmet Pehlivan, “Korkumuz geçmedi hala devam ediyor. Lokantaya bir şeyler yemek için girdim ve masanın sallandığını hissettim. O psikoloji geçmediği için dışarı kaçtık. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Devletimiz yanınızda

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı. Oktay, “Deprem sonrası ilgili kurumlarımız bölgede çalışmalarını titizlikle yürütmektedir” dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, “Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır” diye açıklamada bulundu.

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