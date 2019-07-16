Son dakika: Dışişleri Bakanlığında kaçırılan gemiyle ilgili açıklama Dışişleri'nden kaçırılan gemiyle ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Tür kargo gemisinin, Tema Limanına (Gana) çekildiğini, kaçırılan mürettebatın serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi 16 Temmuz 2019, 17:22 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019, 17:54 DHA