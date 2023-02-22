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Diyarbakır 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı

AFAD, saat 06.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

07:50 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AFAD verilerine göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Dicle ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.




#Diyarbakır
#Deprem
#AFAD
1 saat önce
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Diyarbakır 4 büyüklüğünde depremle sarsıldı
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