Son dakika Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu
Diyarbakır'da yine skandal görüntüler: Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar
Koronavirüs salgının en çok görülen illerden biri olan Diyarbakır'da tedbirler kapsamında yasaklanmasına rağmen dün gece yine caddelerde düğün konvoyu oluşturan kişiler hem trafiği hem de sağlığı tehlikeye attılar.
Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen devam eden düğün konvoyları, hem salgın hem de kaza tehlikesini artırıyor.
YASAĞA RAĞMEN CADDEDE KONVOY OLUŞTURDULAR
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarına göre, en çok artış olan 5 kent arasında bulunan Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün konvoyları yasaklandı. Yasağa rağmen dün gece merkez Kayapınar ilçesinde onlarca araçlık düğün konvoyu görüntülendi.
Konvoydakilerin bazıları, camdan sarkarak, dans ederken, bazıları da kırmızı ışıkta araçtan inerek oynadı. Hem salgın hem de kaza tehlikesini artıran bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.