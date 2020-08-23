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DİYARBAKIR

Son dakika Diyarbakır haberleri: Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu

Diyarbakır'da yine skandal görüntüler: Yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar

Koronavirüs salgının en çok görülen illerden biri olan Diyarbakır'da tedbirler kapsamında yasaklanmasına rağmen dün gece yine caddelerde düğün konvoyu oluşturan kişiler hem trafiği hem de sağlığı tehlikeye attılar.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu.
Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu.

Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen devam eden düğün konvoyları, hem salgın hem de kaza tehlikesini artırıyor.

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YASAĞA RAĞMEN CADDEDE KONVOY OLUŞTURDULAR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayılarına göre, en çok artış olan 5 kent arasında bulunan Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün konvoyları yasaklandı. Yasağa rağmen dün gece merkez Kayapınar ilçesinde onlarca araçlık düğün konvoyu görüntülendi.

DHA
Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu.
  • Konvoydakilerin bazıları, camdan sarkarak, dans ederken, bazıları da kırmızı ışıkta araçtan inerek oynadı. Hem salgın hem de kaza tehlikesini artıran bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu.

Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da alınan önlem ve uyarılara rağmen hasta sayısındaki artış devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında ilk sıralarda maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin sürdürülmesi gelirken, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana kentte yapılan denetimlerde, 9 binden fazla kişiye yaklaşık 11 milyon TL ceza kesildi.
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Hafta sonu olması ve sıcaklık nedeniyle kent genelinde bir hareketlilik gözlenmezken, Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.
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Çarşı merkezine alışveriş için gelen Behzat Aktaş, yanlış maske kullanımına dikkat çekerek, Bazı arkadaşlar koluna saat takacağına maske takıyorlar. Bunun yerine yüzlerine taksalar hiç olmazsa ben de kurtulurum, karşıdaki insan da kurtulur, onun akrabası da kurtulur. Diyarbakır ilk 5 il arasında ama patlama yapmak üzere. Bizim önlemimiz, bizim elimizdedir. İnsanoğlunun yapamayacağı bir şey yok dedi.
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Sur ilçesinin tarihi yerlerini görmeye gelen Hasan Gürkan ise insanların çoğunun artık maskeyi aksesuar olarak kullandığını ifade ederek, şunları kaydetti: Kollarına takıyorlar, başka şekilde kullanıyorlar. Bu da koronavirüs vakalarının artmasına neden oluyor.
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Vatandaşlar doğru ve düzenli bir şekilde maske takarlarsa salgının üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ben dışarıya kesinlikle maskesiz çıkmıyorum. Hangi ortamda olursam olayım maskem sürekli ağzımda geziyorum. Yanımda kolonya bulunduruyorum genellikle. Kendimi o şekilde dezenfekte ediyorum.
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Diyarbakır halkı da bu şekilde duyarlı olursa, bu salgının üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Vatandaş da buna dikkat ederse hep beraber el birliğiyle bu salgının üstesinden gelebiliriz.
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Diyarbakır'da yine aynı manzara: Vaka sayısının en fazla olduğu beş ilden biri ama salgın umurlarında değil
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürüyor. Yeni normalleşme sürecine geçildikten sonra vatandaşların gevşemesi, vaka sayılarında artışa neden oluyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vaka sayılarında en fazla artışın yaşandığı beş ilden biri olan Diyarbakır'dan şoke eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Tıklım tıklım dolu sokaklarda halk ne maske takıyor, ne sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Uzmanlar, ikinci dalga endişesi konusunda vatandaşı uyarıyor.


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