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Gündem Diyarbakır Licede 3 terörist etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR

Son Dakika: Diyarbakır Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildi. Hava Kuvvetleri'nin de desteklediği operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gabar Dağı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyona Hava Kuvvetleri de destek verdi.

Operasyon devam ediyor

3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:16
PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe vuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Van kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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