Diyarbakır Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Tunceli'de bir ahıra giren ayılar hayvanların yarısını boğarak yarısını pençeyle öldürdü

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ahıra giren ayılar, 70 hayvanın yarısını pençe darbeleriyle telef etti. 15 yıla yakın bir süredir hayvancılıkla uğraştığını aktaran besici Özkan Özdemir, “Normalde gece saatlerine kadar kadar nöbet tutuyorum. Ancak gündüz çalıştığım için sonrasında dinlenmek zorundayım. Sabah geldiğimde 70 tane hayvanımın yarısının boğularak yarısının pençeyle öldürüldüğünü gördüm. Yetkililerden zararımın giderilmesini istiyorum” dedi.