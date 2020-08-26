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Gündem Diyarbakırda Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı
DİYARBAKIR

Son dakika: Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır‘da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 495 personel görev alıyor.

Haber Merkezi AA
Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'na bin 495 personel katılıyor.
Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu'na bin 495 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.

Diyarbakır‘da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan, 100'i operasyonel tim olan bin 495 kişilik personel görev alıyor.

Operasyonda bin 495 personel görev alıyor.

Diyarbakır'da 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi
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Diyarbakır'da 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilogram esrar ele geçirildi

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi, 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Ayrıca çok sayıda silah ile mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
FOTOĞRAF 9
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.
Title
Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan, 100'i operasyonel tim olan bin 495 kişilik personel görev alıyor.
Title
Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi; 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi.
Title
Ayrıca çok sayıda silah ile mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Title
'Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Title
Title
Title
Title
Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da, bin 495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.


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