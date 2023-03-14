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Dört ilde okullara kar tatili

Yoğun kar yağışı çok sayıda ilde hayatı olumsuz etkilerken kar tatili haberleri de gelmeye başladı. Tokat, Samsun, Yozgat ve Çorum'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

08:19 . 14/03/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilin bazı ilçelerinde 14 Mart Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.


Yozgat Valiliği
sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

Tokat'ın Zile ilçesinde
taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir." dedi.


Çorum'un Mecitözü ilçesinde
kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Mecitözü Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14.03.2023 Salı günü bir gün süreyle tüm okullar tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Samsun'da
kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.



#Kar tatili
#Samsun kar tatili
#Yozgat kar tatili
#Çorum kar tatili
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Dört ilde okullara kar tatili
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